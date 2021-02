Son dakika spor haberleri: Bursaspor efsanesi Pablo Martin Batalla'nın heykel açılışı gerçekleşti!

Bursaspor'un tarihe geçen şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Pablo Martin Batalla'nın heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlıların Atjantinli efsanesi, açılış törenine ailesiyle birlikte katıldı.



BATALLA: BURSASPOR'A VE ŞEHRE MİNNETTARIM

Gurur duyduğunu belirten Arjantinli efsane Pablo Martin Batalla, herkese geldikleri için çok teşekkür ederek, Bursaspor'a ve şehre minnettar olduğunu vurguladı.



Batalla, "Mustafa hoca ve gençlere de çok teşekkür ediyorum, yoğun bir dönemden geçmelerine rağmen buradalar. Sakin olsunlar, hepsiyle gurur duyduğumuzu bilsinler. Hakan Dinçtürk'e teşekkür ediyorum, bu projeyi ilk düşünen çıkaran kendisi. Projenin arkasında birçok insan olduğunu biliyorum, onlara da teşekkür ediyorum. Rıdvan Sevim'in yaptığı işi gördüm, gerçekten çok müthiş. Özellikle heykelin burada olmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Böyle bir büyük eseri ben hala hak etmediğimi düşünüyorum ama gururlu olduğumu inkar edemem. Kızım da büyüdüğü zaman babasına ithaf edilen bu eseri görecek ve gurur duyacaktır, bu benim için çok değerli. Bu tesis, beni buraya getiren rahmetli başkanımızın adını taşıyan tesis. Burada çok büyük başarılar edindiğimiz, kariyerimin en önemli, en değerli zamanını geçirdiğim tesis. Biz bu kulübe ve şehre her zaman minnettarız" dedi.



Arjantinli yıldız, Bursa'da geçirdiği süre boyunca en unutamadığı anın, şampiyonluk otobüsüyle caddelerde yaptıkları kutlamalar olduğunu belirtti.









HAKAN DİNÇTÜRK: BU BİR VEFA PROJESİ

Projenin bir vefa projesi olduğuna değinen Hakan Dinçtürk ise projeyi kısa sürede hayata geçirdiklerini kaydetti. Heykelin nereye konulacağı noktasında bürokratik anlamda bir takım engellerle karşılaştıklarını ve daha sonra heykelin, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konulması yönünde karar aldıklarını belirten Dinçtürk, "İki nokta bizleri burasının doğru olduğuna ikna etti. Öncelikle; Bursaspor'da sözleşme imzalamış, yurt içinden ve yurt dışından futbolcuların, altyapıdan yetişen futbolcuların, tesislere her girişinde bu heykelin önünden geçerken, profesyonellik, aidiyet ve karakter gösteren oyuncuya Bursaspor'un vefalı davranacağını bilmelerini istedik. Heykelin burada olmasının sebebi de iki tane düzgün, karakterli, lider insan, baba ve oğulun, rahmetli başkanımız İbrahim Yazıcı ile Pablo Martin Batalla'yı aynı kare içerisinde görmemizi sağlamak içindir" diye konuştu.



Dinçtürk, takıma yönelik ise "Moralimiz bozuk ama sizin karakterinize, mücadelenize, her şeyi sahada verebileceğinize inanıyoruz. Zaman zaman hatalar olacaktır, hepiniz genç arkadaşlarsınız. Moral bozmamamız lazım. Bu şehrin yüzünü güldüreceğinize inanıyoruz" şeklinde seslendi.



MUSTAFA ER: PABLO BURSASPOR İÇİN ÇOK FARKLI BİR KARAKTER

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de, Batalla'nın çok önemli bir karakter olduğuna işaret etti. Er, yaptığı açıklamada "Gönül isterdi ki burada çok daha keyifli, mutlu olalım, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu özel günde Pablo için buradayız, her ne olursa olsun bugün O'nu yalnız bırakmayacağımızı o da biliyordu. Bu heykele, aslında sadece bir heykel olarak bakmamamız lazım, çok değerli, Pablo, Bursaspor için çok farklı bir karakter. Türkiye'de Bursaspor'dan başka kulüpte oynamam diyen bu forma ile çok zor günlerde, çok büyük sorumluluklar alan, şampiyonluğa çok ciddi katkılar koyan bir isim. İlerleyen süreçte bu kulüpte çok ciddi görevler alacağına ve çok ciddi başarılar elde edeceğine inanıyorum. Çünkü birleştirici unsur olduğunu da biliyoruz, o anlamda kendisinin de bu şehre olan bağını çok iyi biliyorum zaten aramızda da çok ciddi bağ ve dostluk var, gönül isterdi pandemi olmasın, daha kalabalık olalım, umuyorum ilerleyen süreçlerde de bu gerçekleşir. İnşallah çok daha güzel günlerde hep beraber olacağız, herkesin emeğine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Pablo Martin Batalla'nın heykelinin açılışı, taraftarın da katılımıyla gerçekleştirildi. Daha sonra Batalla için hazırlanan 'Pablito' belgeselinin galası, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda yapıldı.



Pablo Martin Batalla'nın Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda, Beşiktaş'a attığı goldeki sevincini yansıtan heykelinin yanında yer alan timsah figürü de taraftarları temsil ediyor. Batalla ve timsah birbirine bakar şekilde yapılan çalışmada, Arjantinli yıldız ile Bursaspor taraftarının birbirine olan bağı simgeleniyor. Toplam 1963 parçadan oluşan Batalla heykeli, Bursaspor Kulübü'nün kuruluşuna işaret ediyor.