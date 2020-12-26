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Başkanı antrenmanı yakından takip etti

maçı hazırlıklarını sürdüren ’da Başkan , takımı yakından takip edebilmek için antrenman sahasına indi. Başkan Kamat, ’le de kısa bir görüşme yaparak takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:53
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat antrenmanı yakından takip etti

1. Lig'in 16. haftasında pazartesi günü saat 19.00'da sahasında 'la karşılaşacak olan 'da hazırlıklar devam ediyor. Sabah saatlerinde yaptığı idmanla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımın bugünkü antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Çoğunluğu taktik idmanla geçen çalışmada, top koruma antrenmanı da yapıldı. Bu sırada Bursaspor Başkanı da antrenman sahasına gelerek çalışmayı yakından takip etti. Başkan Kamat, 'le de kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve takımın son durumuyla ilgili bilgi aldı.

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