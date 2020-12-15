Haberler Bursaspor Batuhan Kör fırtınası! Göztepe - Bursaspor maçına damga vurdu

fırtınası! - maçına damga vurdu

5. Tur maçında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maçı 5-4 kazanan Bursaspor son 16 turu biletini kaptı. Yeşil-beyazlıların genç yıldız adayı attığı 4 golle yıldızlaştı ve takımına turu getiren isim oldu. İşte 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili bilinmesi gereken detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 22:32 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 23:20
Batuhan Kör fırtınası! Göztepe - Bursaspor maçına damga vurdu

Türk futboluna birçok yetenek armağan eden 'da yeni bir yıldız doğuyor. Ali Akman ve Burak Kapacak gibi isimler bu sezon performansıyla ön plana çıkarken maçında şans bulan attığı 4 golle karşılaşmaya damgasını vurdu.

Batuhan Kör fırtınası! Göztepe - Bursaspor maçına damga vurdu

Henüz 19 yaşında olan , 5. Tur maçında 'u sırtlayan isim oldu.

Batuhan Kör fırtınası! Göztepe - Bursaspor maçına damga vurdu

, 'yi 5-4 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırırken 4 golle yıldızını parlattı.

Batuhan Kör fırtınası! Göztepe - Bursaspor maçına damga vurdu

Yeşil-beyazlı takımın altyapı tedrisatından geçen genç yetenek bu sezon TFF 1. Lig'de 12 maçta forma giydi ve 5 gollük performans sergiledi.

Batuhan Kör fırtınası! Göztepe - Bursaspor maçına damga vurdu

Hücumun her bölgesinde forma giyen genç yıldız adayının ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Batuhan Kör fırtınası! Göztepe - Bursaspor maçına damga vurdu

BATUHAN KÖR KİMDİR?
9 Mart 2001 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen , 13 yaşından beri altyapısında forma giyiyor. Genç futbolcu, orta sahada sağ ve sol kanatta, ayrıca forvette de görev yapabiliyor. Yeşil - beyazlılarda sırasıyla U16, U17 ve U19 takımlarında boy gösteren Batuhan Kör'ün sözleşmesi ise 31 Mayıs 2023 yılında sona eriyor.

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