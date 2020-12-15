Batuhan Kör fırtınası! Göztepe - Bursaspor maçına damga vurdu

Türk futboluna birçok yetenek armağan eden Bursaspor'da yeni bir yıldız doğuyor. Ali Akman ve Burak Kapacak gibi isimler bu sezon performansıyla ön plana çıkarken Ziraat Türkiye Kupası maçında şans bulan Batuhan Kör attığı 4 golle karşılaşmaya damgasını vurdu.

Henüz 19 yaşında olan Batuhan Kör, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Bursaspor'u sırtlayan isim oldu.

Bursaspor, Göztepe'yi 5-4 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırırken Batuhan Kör 4 golle yıldızını parlattı.

Yeşil-beyazlı takımın altyapı tedrisatından geçen genç yetenek bu sezon TFF 1. Lig'de 12 maçta forma giydi ve 5 gollük performans sergiledi.

Hücumun her bölgesinde forma giyen genç yıldız adayının Bursaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

