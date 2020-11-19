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’da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor!

'da 15 futbolcu, tedbirlerince uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına takılıyor. Kulüp yöneticileri, Futbol Federasyonu ile görüşüp yasak kapsamında olan oyuncular için özel izin almaya çalışacak.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 11:44 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:05
Bursaspor’da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor!

Yeni alınan 20 yaş altı sonrasında 'da 15 futbolcu sınıra takılıyor.

tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlarda '20 yaş altına sokağa çıkma yasağı' belirli saatler için getirildi. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı fertler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

20 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak bu uygulama sonrası, gözler 1.Lig ekibi 'a çevrildi. Bu sezon transfer tahtasını açamamasından dolayı genç ağırlıklı kadro ile mücadele eden yeşil beyazlı takımda sınıra takılan tam 15 futbolcu bulunuyor. Bursaspor Kulübü, konuyla alakalı özel izin alarak hem futbolcuların antrenmana rahat gidip gelmelerini hem de maçlara çıkabilmelerini sağlayacak. Bursaspor bu hafta Adanaspor'la karşılaşacak ve maç saat 16.00'da başlayacak. Böylece yeşil beyazlı takım 15 futbolcusundan mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak.

BURSASPOR'UN 20 YAŞ ALTI FUTBOLCULARI

Ozan İsmail Koç (6.01.2001)
Batuhan Kör (9.03.2001)
Canberk Yurdakul (30.04.2001)
Berat Altındiş (10.01.2002)
Ali Akman (18.04.2002)
Kerem Şen (14.06.2002)
Ertuğrul Kurtuluş (22.08.2002)
Zeynullah Türkay (01.10.2002)
Vefa Temel (3.11.2002)
Abdülkadir Gül (06.12.2002)
Eren Güler (29.01.2003)
Tugbey Akgün (9.04.2003)
Abdullah Tazgel (12.04.2003)
Bilal Güney (21.07.2003)
Kerem Kök (28.01.2004)

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