Haberler Bursaspor Bursaspor'da Serdar Özkan ve Sedat Dursun bilinmezi!

'da ve bilinmezi!

1. Lig'de üst üste gelen yenilgilerle beklentileri karşılayamayan 'da, taraftarlardan ve sesleri yükseliyor. Kulüpten konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, 'in iki futbolcuyu kadroda istemediği iddia ediliyor.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 11:28 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 11:36
Bursaspor'da Serdar Özkan ve Sedat Dursun bilinmezi!

Üst üste iki deplasman maçından da mağlup ayrılan 'da, taraftar, kalan futbolcular ve 'un affedilmesini istiyor. Yeşil-beyazlı yönetim, futbolcuların neden kadro dışı kaldıkları ile ilgili hala bir açıklama yapmazken, 'in iki futbolcuyu da istemediği biliniyor.

1. Lig'de üst üste yenilgiler alan Bursaspor'da gündem yeniden kadro dışı kalan futbolcular oldu. tahtasını açamayan ve genç oyuncularla mücadele etmek zorunda kalan yeşil-beyazlı takımda, Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadro dışı bırakılmış ancak konu ile ilgili yönetimden hiçbir açıklama yapılmamıştı.

Teknik Direktör Mustafa Er'in kesin dille istemediğini belirttiği iki futbolcu için Bursaspor taraftarı, sosyal medyadan geri dönmeleri konusunda yoğun baskı yapmaya başladı.


Kadro derinliği sıkıntısı çeken yeşil-beyazlı takımda her iki futbolcunun da affedilip affedilmeyeceği merak konusu haline geldi.

BİZE ULAŞIN