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- maçına damgası! Yine boş geçmedi

'un genç forvet oyuncusu performansıyla dikkat çekiyor. 7 haftayı 5 golle tamamlayan 18 yaşındaki santrfor, yeşil-beyazlıların gözdesi konumunda. 'ın yeğeni olan genç yeteneğin ismi daha önce ile anılmıştı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 11:45 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 12:15
Akhisarspor - Bursaspor maçına Ali Akman damgası! Yine boş geçmedi

'un 18 yaşındaki futbolcusu , maçını da boş geçmeyerek 7 haftada 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı.

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Ali Akman rüzgarı esmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın Akhisarspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta yine rakip fileleri havalandıran isim olan 18 yaşındaki futbolcu, dikkatleri yine üzerine çekti. 7 haftası geride kalan ligde 5 gol, 1 asist yaparak gol krallığında da emin adımlarla ilerleyen Ali Akman'ın gelecek yıllara da damga vurması bekleniyor.

Genç futbolcu, bu sezon (2), (1), Altınordu (1) ve Akhisarspor (1) ağlarını havalandırdı.

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