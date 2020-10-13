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eski başkanı 'dan hakkında suç duyurusu

'un eski kulüp başkanı , hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 20:00
Bursaspor eski başkanı Mesut Mestan'dan Özer Hurmacı hakkında suç duyurusu

'un eski kulüp başkanı 'ın, hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Mestan'ın avukatı Kürşat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcu Özer Hurmacı'nın müvekkili hakkında sosyal medya hesabından mesnetsiz ve iftira niteliğinde paylaşım yaptığını öne sürdü.

Hurmacı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda, ise şikayette bulunduklarını aktaran Ergün, "Adı geçen şahsa karşı Bursa'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine bağışlanmak üzere 100 bin lira manevi tazminat istemli dava açtığımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerini kullandı.

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