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’da maçı hazırlıkları

1. Lig’in 5. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:15
Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları
, hafta sonu karşı karşıya geleceği maçı hazırlıklarına devam etti.

1. Lig'in 5. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakikada tamamlandı. Isınma harekeleriyle başlayan idman, pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Dün Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı.
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