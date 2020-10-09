Haberler Bursaspor Bursaspor'da Özer Hurmacı'nın tedavisi sürüyor

'da 'nın tedavisi sürüyor

Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor ile oynanan maçta sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusu 'nın tedavisine devam ediliyor. Kulüp doktorları Hurmacı'yı maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:36 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:49
Bursaspor'da Özer Hurmacı'nın tedavisi sürüyor

1. Lig ekiplerinden 'un en tecrübeli ismi , son oynanan Tuzlaspor maçında sakatlanarak takımdan ayrı düşmüştü. 'da yapılan kampta düz koşularına devam eden Özer Hurmacı'nın sol alt adalesinde sıkıntı olduğu ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Milli aranın girmesini fırsat bilen kulüp doktorları da tecrübeli futbolcunun tedavisine hemen başladı. 9 gün sonra oynanacak olan maçına yetiştirilmeye çalışılan Özer Hurmacı'nın Bursaspor'a gelmeden önce aynı bölgeden sakatlandığı ve 8 hafta sahalardan uzak kaldığı öğrenildi.

Koşma sırasında bacağında çekmeler meydana gelen Özer Hurmacı, bir an önce eski sağlığına kavuşup takımını yalnız bırakmak istemiyor.

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