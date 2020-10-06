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Bursasporlu isyan etti!

Bursasporlu orta saha oyuncusu , döneminin kapanmasıyla birlikte hesabı aracılıyla açıklamalarda bulundu. İki gün önce başka bir takımla anlaştığını fakat 'la görüşmelerinin bir sonuca varamadığını belirten tecrübeli futbolcu, kulübün menfaatlerini herkesten çok düşündüğünü sözlerine ekledi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 09:15 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 10:20
Bursasporlu Serdar Özkan isyan etti!

Bursasporlu futbolcu , hesabından yaptığı açıklamaya büyük harflerle; 'Evet, herkes gelir gider kimse 'dan büyük değildir. Öncelik bu kulübün menfaatidir' yazdıktan sonra şu açıklamayı yaptı: "Birkaç gün önce görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor'la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar"

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