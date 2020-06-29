Bursaspor NBA'de oynayan Malik Newman'ı kadrosuna kattı
Frutti Extra Bursaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, NBA'de Cleveland forması giyen Malik Newman'ı renklerine bağladı.
Frutti Extra Bursaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta Türkiye'yi temsil edecek olan yeşil-beyazlılar, NBA'de Cleveland forması giyen 23 yaşındaki ABD'li şutör guard Malik Newman'ı kadrosuna kattı. U17 Dünya Şampiyonası'nda ABD milli takımıyla turnuvanın MVP'si olan Newman, 2018 yılında Kansas'la NCAA şampiyonluğu yaşadı.
- 29.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bursaspor NBA'de oynayan Malik Newman'ı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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