Bursaspor NBA'de oynayan Malik Newman'ı kadrosuna kattı - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Bursaspor 'de oynayan 'ı kadrosuna kattı

Bursaspor NBA'de oynayan Malik Newman'ı kadrosuna kattı

, öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, 'de Cleveland forması giyen 'ı renklerine bağladı.

, öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta 'yi temsil edecek olan yeşil-beyazlılar, 'de Cleveland forması giyen 23 yaşındaki 'li şutör guard 'ı kadrosuna kattı. U17 Dünya Şampiyonası'nda ABD milli takımıyla turnuvanın MVP'si olan Newman, 2018 yılında Kansas'la NCAA şampiyonluğu yaşadı.

  1. 29.06.2020
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