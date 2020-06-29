Bursaspor NBA'de oynayan Malik Newman'ı kadrosuna kattı

Frutti Extra Bursaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta Türkiye'yi temsil edecek olan yeşil-beyazlılar, NBA'de Cleveland forması giyen 23 yaşındaki ABD'li şutör guard Malik Newman'ı kadrosuna kattı. U17 Dünya Şampiyonası'nda ABD milli takımıyla turnuvanın MVP'si olan Newman, 2018 yılında Kansas'la NCAA şampiyonluğu yaşadı.