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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'un yeni teknik direktörü oldu!

Son dakika: Bursaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu!

Son dakika haberine göre, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayıran , sezon sonuna kadar takımı 'e emanet etti.

'un yeni teknik direktörü belli oldu. 1. Lig'de son olarak Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılarda İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. BeIN Sports'un haberine göre, Bursaspor, sezon sonuna kadar ile anlaşma sağladı.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 21:20
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