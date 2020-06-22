Son dakika: Bursaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu!

Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. TFF 1. Lig'de son olarak Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılarda İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. BeIN Sports'un haberine göre, Bursaspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Metin Diyadin ile anlaşma sağladı.