Son dakika: Bursaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu!
Son dakika haberine göre, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayıran Bursaspor, sezon sonuna kadar takımı Metin Diyadin'e emanet etti.
Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. TFF 1. Lig'de son olarak Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılarda İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. BeIN Sports'un haberine göre, Bursaspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Metin Diyadin ile anlaşma sağladı.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 21:20
- Beşiktaş maçında Okan Kocuk vakası! Meğer Loris Karius...
- Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...
- William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"
- Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...
- Dünyaca ünlü hocanın menajeri resmen açıkladı! "10 gün içinde Fenerbahçe'yle..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Bursaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.