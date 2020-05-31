Corona virüsü salgını sonrası futbolda oluşan ekonomik sıkıntıyı atlatmak isteyen Süper Lig'in devleri, gözünü yerli genç yeteneklere çevirdi. Güçlü altyapısı ile yıllardır Türk futboluna kaynak yaratan ve birçok yetenekli yıldız armağan eden Bursaspor'un son gözdesi Burak Kapacak.

G.SARAY'DAN PARA VE TAKAS TEKLİFİ

Yerli ve potansiyelli genç oyunculara yönelen Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un radarına giren 20 yaşındaki kanat oyuncusunun, Avrupa'dan da önemli talipleri var. Özellıkle süratli kanat oyuncusu arayan Fatih Terim'in talebi üzerine atağa geçen Galatasaray, Burak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor Fenerbahçe'nin de istediği Burak için elini çabuk tutmak istediği öğrenildi. Genç yetenek için Bursaspor ile masaya oturacak olan Galatasaray'ın, paranın yanı sıra takasta oyuncu da önereceği bildirildi.

Süratıyle dikkat çeken Burak, bu sezon yeşil-beyazlı forma ile TFF 1. Lig'de çıktığı 18 karşılaşmada 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bakalım Burak'ı kim kapacak.