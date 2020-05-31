Burak'ı kim kapacak?
Altyapısından yetiştirdiği yeteneklerle Türk futbolunun önemli bir yıldız kaynağı olan Bursaspor'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Trabzonspor ve Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da devreye girdi.
Corona virüsü salgını sonrası futbolda oluşan ekonomik sıkıntıyı atlatmak isteyen Süper Lig'in devleri, gözünü yerli genç yeteneklere çevirdi. Güçlü altyapısı ile yıllardır Türk futboluna kaynak yaratan ve birçok yetenekli yıldız armağan eden Bursaspor'un son gözdesi Burak Kapacak.
G.SARAY'DAN PARA VE TAKAS TEKLİFİ
Yerli ve potansiyelli genç oyunculara yönelen Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un radarına giren 20 yaşındaki kanat oyuncusunun, Avrupa'dan da önemli talipleri var. Özellıkle süratli kanat oyuncusu arayan Fatih Terim'in talebi üzerine atağa geçen Galatasaray, Burak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor Fenerbahçe'nin de istediği Burak için elini çabuk tutmak istediği öğrenildi. Genç yetenek için Bursaspor ile masaya oturacak olan Galatasaray'ın, paranın yanı sıra takasta oyuncu da önereceği bildirildi.
Süratıyle dikkat çeken Burak, bu sezon yeşil-beyazlı forma ile TFF 1. Lig'de çıktığı 18 karşılaşmada 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bakalım Burak'ı kim kapacak.
- 31.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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