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31 Mayıs 2020, Pazar
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Burak'ı kim kapacak?

Burak'ı kim kapacak?

Altyapısından yetiştirdiği yeteneklerle Türk futbolunun önemli bir yıldız kaynağı olan 'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu için ve ’den sonra da devreye girdi.

Corona virüsü salgını sonrası futbolda oluşan ekonomik sıkıntıyı atlatmak isteyen 'in devleri, gözünü yerli genç yeteneklere çevirdi. Güçlü altyapısı ile yıllardır Türk futboluna kaynak yaratan ve birçok yetenekli yıldız armağan eden 'un son gözdesi Burak Kapacak.

G.SARAY'DAN PARA VE TAKAS TEKLİFİ

Yerli ve potansiyelli genç oyunculara yönelen Süper Lig'in devleri , ve 'un radarına giren 20 yaşındaki kanat oyuncusunun, Avrupa'dan da önemli talipleri var. Özellıkle süratli kanat oyuncusu arayan 'in talebi üzerine atağa geçen Galatasaray, Burak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor Fenerbahçe'nin de istediği Burak için elini çabuk tutmak istediği öğrenildi. Genç yetenek için Bursaspor ile masaya oturacak olan Galatasaray'ın, paranın yanı sıra takasta oyuncu da önereceği bildirildi.

Süratıyle dikkat çeken Burak, bu sezon yeşil-beyazlı forma ile 1. Lig'de çıktığı 18 karşılaşmada 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bakalım Burak'ı kim kapacak.

  1. 31.5.2020
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