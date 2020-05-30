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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Shehu: Futbola hazırız

Shehu: Futbola hazırız

19 Haziran’dan yeniden başlayacak olan lig öncesi olumlu konuşan Shehu, “Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi çok istiyor. Tüm zorluklara rağmen hazırız” dedi.

TFF 1. Lig'de maçların başlaması heyecanla beklenirken, Bursasporlu Abdullahi Shehu, "Takım olarak bu süreci birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor" dedi. 29. hafta Keçiörengücü deplasmanına çıkacak yeşil-beyazlılar, Özlüce'de kampa girdi. Timsah'ın Nijeryalısı Shehu, sürecin herkes adına zorluk içerdiğine işaret ederek şöyle konuştu:

BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Gerçekten herkes için çok zor bir süreç. Bir sporcu için de baktığınızda 2 ay neredeyse hiçbir şey yapmadan durmak kolay değil. Önümüzdeki zorluklara ve meydan okumalara birlikte hazırlanıyoruz. Takımda herkesin hazır ve istekli olduğunu görebiliyorum. Süre kısa ama hocalarımız memnun. Çünkü herkes elinden gelenin iyisini vermeye çabalıyor.

  1. 30.5.2020
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