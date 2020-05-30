Shehu: Futbola hazırız
19 Haziran’dan yeniden başlayacak olan lig öncesi olumlu konuşan Shehu, “Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi çok istiyor. Tüm zorluklara rağmen hazırız” dedi.
TFF 1. Lig'de maçların başlaması heyecanla beklenirken, Bursasporlu Abdullahi Shehu, "Takım olarak bu süreci birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor" dedi. 29. hafta Keçiörengücü deplasmanına çıkacak yeşil-beyazlılar, Özlüce'de kampa girdi. Timsah'ın Nijeryalısı Shehu, sürecin herkes adına zorluk içerdiğine işaret ederek şöyle konuştu:
BİRLİKTE ATLATACAĞIZ
Gerçekten herkes için çok zor bir süreç. Bir sporcu için de baktığınızda 2 ay neredeyse hiçbir şey yapmadan durmak kolay değil. Önümüzdeki zorluklara ve meydan okumalara birlikte hazırlanıyoruz. Takımda herkesin hazır ve istekli olduğunu görebiliyorum. Süre kısa ama hocalarımız memnun. Çünkü herkes elinden gelenin iyisini vermeye çabalıyor.
- 30.5.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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