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03 Mayıs 2020, Pazar
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Oynanmasını istiyoruz

Oynanmasını istiyoruz

Başkanı Mestan: ’nun tavsiyesine uyarak müsabakalarını oynamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Başkanı , 1. Lig'de kalan müsabakaların oynatılması gerektiği söyledi. Her anlamda tarihi bir dönem yaşadıklarını dile getiren Mestan, Cumhurbaşkanı 'ın talimatlarıyla ülkede sürecin iyi yönetildiğini belirtti. Mestan, "'nun tavsiye kararları, uyulması ve dikkat edilmesi gereken unsurlarla beraber, güvenli bir şekilde müsabakalarını oynamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sezon başında hedefimiz olan 'e çıkmak için kurduğumuz iddialı kadromuzla, kalan 6 maçımızı kazanıp ait olduğumuz Süper Lig'e dönmeyi hedefliyoruz" dedi.
  1. 3.5.2020
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