Miras eridi

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, 2010'da gelen şampiyonluğun ardından yönetimlerin, bu mirası kötü kullandığını söyledi. Yeşil-beyazlıların, TFF 1. Lig'deki rakiplerin toplamından fazla borçlarının olduğunu vurgulayan Mestan, "Belki, 2010 şampiyonluğundan sonra gelen yönetimler de, ekonomik tablonun böyle olmasını istememiştir. Ama durum ortada. Şu an 450 milyon lira borç var. 1.Lig'de tüm kulüpleri toplasan bizim kadar borçları yoktur. Şehri kenetlemekte zorlandık" dedi.

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Liglerin geleceğine dair tablonun 23 Nisan'da UEFA'nın gerçekleştireceği toplantının ardından şekillenmeye başlayacağını hatırlatan Başkan Mestan, şunları söyledi: "Liglerin yeniden başlama kararı çıkarsa, maçlar seyircisiz bile oynansa, statlarda da yaklaşık 400 kişi olacak. Her karara saygılıyız. Oyuncular 1 aydır evde programlarını uygulamaya çalışıyor. Bu arada yerli veya yabancı hiçbir oyuncumuzda herhangi bir belirti yok. İdmanlar başlarsa hepsini testten geçireceğiz"