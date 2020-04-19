Miras eridi
Bursa Başkanı Mesut Mestan, “Şampiyonluktan sonra gelen paralar çok kötü yönetilince kulüp borca battı. Şu anda 450 milyon lira borcumuz var. Tüm kulüplerden fazladır” dedi.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, 2010'da gelen şampiyonluğun ardından yönetimlerin, bu mirası kötü kullandığını söyledi. Yeşil-beyazlıların, TFF 1. Lig'deki rakiplerin toplamından fazla borçlarının olduğunu vurgulayan Mestan, "Belki, 2010 şampiyonluğundan sonra gelen yönetimler de, ekonomik tablonun böyle olmasını istememiştir. Ama durum ortada. Şu an 450 milyon lira borç var. 1.Lig'de tüm kulüpleri toplasan bizim kadar borçları yoktur. Şehri kenetlemekte zorlandık" dedi.
TAKIMDA CORONA VİRÜSÜ YOK
Liglerin geleceğine dair tablonun 23 Nisan'da UEFA'nın gerçekleştireceği toplantının ardından şekillenmeye başlayacağını hatırlatan Başkan Mestan, şunları söyledi: "Liglerin yeniden başlama kararı çıkarsa, maçlar seyircisiz bile oynansa, statlarda da yaklaşık 400 kişi olacak. Her karara saygılıyız. Oyuncular 1 aydır evde programlarını uygulamaya çalışıyor. Bu arada yerli veya yabancı hiçbir oyuncumuzda herhangi bir belirti yok. İdmanlar başlarsa hepsini testten geçireceğiz"
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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