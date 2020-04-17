Mutlaka dönecek
Bursaspor’un eski çalıştırıcısı Mustafa Er, taraftarın sevgilisi olan Batalla’nın birgün mutlaka Timsah’ı çalıştırmak istediğini söyledi.
Bursaspor'un efsane oyuncusu Pablo Batalla için eski hocası Mustafa Er'den çarpıcı bir yorum geldi. BursadaBugün. com'da "EvdeKal'anlara Futbol" programına konuk olan Bursaspor'un eski teknik direktörü ve Kırşehir Belediyespor'un hocası Mustafa Er, "Batalla ile ileride mutlaka yolumuz kesişecek. Zaten Pablo, antrenörlüğe Bursaspor'da başlamak ve tecrübe kazanarak ilerlemek istiyor. Buna ben de inanıyorum" dedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursaspor'da iki ayrı sezon hocalık yaparken, Pablo Batalla benim sahadaki en büyük yardımcımdı. Kendisi gelecekte benimle birlikte çalışabileceğini söylemişti. Efsane 10 numaranın gelecekte Bursaspor'u çalıştıracağına inanıyorum. Şu anda ülkesi Arjantin'de antrenörlük kursuna gidiyor."
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
- 17.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mutlaka dönecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.