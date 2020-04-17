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17 Nisan 2020, Cuma
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Mutlaka dönecek

Mutlaka dönecek

’un eski çalıştırıcısı , taraftarın sevgilisi olan Batalla’nın birgün mutlaka Timsah’ı çalıştırmak istediğini söyledi.

'un efsane oyuncusu için eski hocası 'den çarpıcı bir yorum geldi. BursadaBugün. com'da "EvdeKal'anlara " programına konuk olan Bursaspor'un eski teknik direktörü ve Belediyespor'un hocası Mustafa Er, "Batalla ile ileride mutlaka yolumuz kesişecek. Zaten Pablo, antrenörlüğe Bursaspor'da başlamak ve tecrübe kazanarak ilerlemek istiyor. Buna ben de inanıyorum" dedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursaspor'da iki ayrı sezon hocalık yaparken, Pablo Batalla benim sahadaki en büyük yardımcımdı. Kendisi gelecekte benimle birlikte çalışabileceğini söylemişti. Efsane 10 numaranın gelecekte Bursaspor'u çalıştıracağına inanıyorum. Şu anda ülkesi Arjantin'de antrenörlük kursuna gidiyor."

SERKAN YETİŞMİŞOĞLU

  1. 17.4.2020
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