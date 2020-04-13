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13 Nisan 2020, Pazartesi
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’e eşinden destek

Selçuk Şahin’e eşinden destek

'un kaptanı , evinin bahçesinde eşiyle birlikte yaptığı idmanı hesabından paylaştı.

'un kaptanı , evinin bahçesinde eşiyle birlikte yaptığı idmanı hesabından paylaştı. Tecrübeli futbolcu, korona virüs sebebiyle evinden çıkmadığı günlerde de antrenmanlarına ara vermiyor. Eşi Emel ile evinin bahçesinde top sektiren milli futbolcu, o anları kaydetmeyi de ihmal etmedi. Uzun süre topu havada tutan ikili, izleyenlerin beğenisini kazandı. Emel Şahin'in de futbola yatkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı.
  1. 13.4.2020
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