''Kıymetini iyice anladık''

Bursa'nın genç ismi Emirhan Aydoğan, corona virüsü günlerini değerlendirdi. 22 yaşındaki oyuncu, "Fiziksel anlamda geri kalmamak adına idmanları evde sürdürüyorum. Bazı şeylerin değerini, uzak kalınca daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden şu anda tabiri caizse patlamaya hazır bir bomba gibiyiz. Sağlıklı günlerin gelmesini diliyorum" dedi.