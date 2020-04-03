''Kıymetini iyice anladık'' - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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''Kıymetini iyice anladık''

''Kıymetini iyice anladık''

'nın genç ismi , corona virüsü günlerini değerlendirdi. 22 yaşındaki oyuncu, "Fiziksel anlamda geri kalmamak adına idmanları evde sürdürüyorum. Bazı şeylerin değerini, uzak kalınca daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden şu anda tabiri caizse patlamaya hazır bir bomba gibiyiz. Sağlıklı günlerin gelmesini diliyorum" dedi.

'nın genç ismi , corona virüsü günlerini değerlendirdi. 22 yaşındaki oyuncu, "Fiziksel anlamda geri kalmamak adına idmanları evde sürdürüyorum. Bazı şeylerin değerini, uzak kalınca daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden şu anda tabiri caizse patlamaya hazır bir bomba gibiyiz. Sağlıklı günlerin gelmesini diliyorum" dedi.

  1. 3.4.2020
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