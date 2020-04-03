Ali Tandoğan'dan Bursaspor mesajı: Elbet bir gün kavuşacağız - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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'dan mesajı: Elbet bir gün kavuşacağız

Ali Tandoğan'dan Bursaspor mesajı: Elbet bir gün kavuşacağız

, “Şampiyonluk yaşadığım ’nın başına geçmek istiyorum. Bu camiada o duyguyu tatmadan ölmek istemem” dedi.

Çalıştırdığı takımlara kademe atlatan teknik direktör bir gün 'un başına geçeceğine yürekten inanıyor. Muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu'nun bursadabugün.com'da düzenlediği programa katılan 43 yaşındaki teknik adam, şimdiki çalıştırıcı İbrahim Üzülmez'in kendisine 'ta oynarken 4 sezon kaptanlık yaptığı vurgulayarak, "Eski takım arkadaşım ve dostum İbrahim hocanın Bursaspor'da çok başarılı olmasını istiyorum. Hem şampiyonluk yaşadığım takımımın, hem de eski takım arkadaşımın başarısı söz konusu. 'nın kalan 6 haftada fikstür avantajı var. 'da Keçiören'i yenerse, yüzde 80 çıkar" dedi. Tandoğan, "İleride Bursa'yı çalıştırmak istiyorum. O duyguyu tatmadan ölmek istemiyorum. Allah nasip ederse bir gün geleceğim. 45 bin kişilik stada çıkmayı hedefliyorum" diye konuştu.

  1. 3.4.2020
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