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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Timsah yürüyüşü

Timsah yürüyüşü

Şampiyonluğun iki ciddi adayının karşılaştığı maçta Timsah; 11’de Burak, 37’de ’la yaptı. 64’te Özer atıldı. 69’da ’ün sayısı yetmedi.

1. Lig'de haftanın maçında şampiyonluk mücadelesi veren ile Demirspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibiydi. Yeşilbeyazlılar 11'de öne geçti. 'da Hasan Kılıç topla çıkarken Traore'nin baskısıyla kaptırdı. Topla buluşan kaleye doğru yönelip sert vurdu, kalecinin çıkardığı topu Traore tamamladı, son teması yapan Burak Kapacak 'yı öne geçirdi: 1-0.

35'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Seleznyov, ceza sahası içinde Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 37'de topun başına gelen Seleznyov sola vurdu, kaleci Muhammed topa müdahale etse de çıkaramadı: . 26'da orta alanda yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören , 64'te itirazdan dolayı ikinci sarıyı görüp atıldı. 69'da soldan çalımlarla ceza sahasına girdi içeri çevirdiği topu ağlara yolladı.

Maçın devamında 10 kişi kalan Bursaspor kapanarak rakibine gol şansı vermedi. Bursaspor mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Yeşil-beyazlılar puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Bursaspor haftaya BB Erzurumspor'a konuk olacak.

20 BİN TARAFTAR
Bursaspor taraftarları şampiyonluk yürüyüşündeki takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor karşısında tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Tribünlerde tam olarak 20 729 bin taraftar yerini aldı. Bin 568 de Adana Demirsportaraftarı maça geldi.

  1. 17.2.2020
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