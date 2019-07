Bursaspor'dan Burak atağı!

Spor Toto 1. Lig'de birçok takımın istediği 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeşil-beyazlı kulübün istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde Denizlispor'un kapısını çalabileceği iddia edildi. Her iki kanatta ve ileri uçta oynayabilen Burak için teknik direktör Yücel İldiz 'takımda kalsın' raporu vermişti.



Geçtiğimiz yıl yeşil-siyahlıların şampiyonluğuna 9 gol, 5 asistle katkı veren Burak Çalık için Bursaspor pusuda bekliyor. Spor Toto 1. Lig'de birçok takımın istediği 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeşil-beyazlı kulübün istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde Denizlispor'un kapısını çalabileceği iddia edildi. Her iki kanatta ve ileri uçta oynayabilen Burak için teknik direktör Yücel İldiz 'takımda kalsın' raporu vermişti.



30 yaşındaki futbolcunun Horoz'la 1 yıl daha anlaşması bulunuyor. Burak şu an Denizlispor'un Afyon kampında bulunuyor. Denizlispor'un yapacağı takviyelere göre takımındaki durumu belli olacak deneyimli futbolcunun gelen teklifleri reddetmediği ve ilerleyen süreçte net bir karar vereceği ifade edildi. Bu arada Başkan Mesut Mestan, 24 milyon lira ödeme gerektiren transfer tahtasını bu hafta açacak.