Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
Bursaspor'da ayrılıklar devam ediyor. Önümüzdeki sezon Spor Toto 1'inci Lig'de yoluna devam edecek yeşil beyazlı ekip, Aytaç Kara ile de yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon 800 bin liralık alacağını bırakan deneyimli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Aytaç böylelikle bu sezon Bursaspor'dan ayrılan 5'inci oyuncu oldu. Daha önce de Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Santiago Vergini ve Stephane Badji, yeşil beyazlı ekibe veda etmişti.
Geçtiğimiz sezon Bursaspor'a bedelsiz olarak gelen Aytaç, 32 lig maçında 2 bin 826 dakika süre aldı. Bu süreçte 6 gol ve 2 asist kaydeden orta saha oyuncusu, takımın hücuma en fazla katkı veren ismiydi.
Konyaspor'un ilgisi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun, bir başka yeşil beyazlı kulübün kadrosuna katılması bekleniyor.
- 05.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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