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05 Temmuz 2019, Cuma
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'da ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

'da ayrılıklar devam ediyor. Önümüzdeki sezon 1'inci Lig'de yoluna devam edecek yeşil beyazlı ekip, ile de yollarını ayırdı.


Geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon 800 bin liralık alacağını bırakan deneyimli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Aytaç böylelikle bu sezon 'dan ayrılan 5'inci oyuncu oldu. Daha önce de , Yusuf Erdoğan, Santiago Vergini ve Stephane Badji, yeşil beyazlı ekibe veda etmişti.
Geçtiğimiz sezon Bursaspor'a bedelsiz olarak gelen Aytaç, 32 lig maçında 2 bin 826 dakika süre aldı. Bu süreçte 6 gol ve 2 asist kaydeden orta saha oyuncusu, takımın hücuma en fazla katkı veren ismiydi.
'un ilgisi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun, bir başka yeşil beyazlı kulübün kadrosuna katılması bekleniyor.

  1. 05.07.2019
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