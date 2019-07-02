Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da teknik direktör belli oldu. Yeşil-beyazlı ekip takımın başına Yalçın Koşukavak'ı getirdi.
Bursaspor, teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ı getirdi. Deneyimli teknik adam bugün sözleşme imzalayacak.
Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Koşukavak, anlaşmanın ardından tesisleri inceledi. Deneyimli teknik adam, bugün tesislerde resmi sözleşmeyi imzalayacak. Koşukavak daha önce Gazişehir Gaziantep FK., İstanbulspor, Altay, Şanlıurfaspor ve Bursa Nilüferspor'da görev almıştı.
- 02.07.2019
- Güncelleme: 02.07.2019 12:22
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