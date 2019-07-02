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02 Temmuz 2019, Salı
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'un teknik direktörü oldu

Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan 'da belli oldu. Yeşil-beyazlı ekip takımın başına 'ı getirdi.

, teknik direktörlüğe 'ı getirdi. Deneyimli teknik adam bugün sözleşme imzalayacak.

Gelecek sezon yoluna 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Koşukavak, anlaşmanın ardından tesisleri inceledi. Deneyimli teknik adam, bugün tesislerde resmi sözleşmeyi imzalayacak. Koşukavak daha önce Gazişehir Gaziantep FK., İstanbulspor, Altay, Şanlıurfaspor ve 'da görev almıştı.

  1. 02.07.2019
  2. Güncelleme: 02.07.2019 12:22
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