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02 Temmuz 2019, Salı
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'un kamp kadrosu belli oldu

Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

, sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak. Bursaspor, 3 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde 'nde yapacağı ilk antrenmanla çalışmalarına başlayacak.

, sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Bursaspor, 3 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde 'nde yapacağı ilk antrenmanla çalışmalarına başlayacak. 4 kaleci ve 27 oyuncudan oluşan kamp kadrosu şu şekilde:

"Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Yağız Efe Öztaş, İsmail Çokçalış, Muhammed Emin Sarıkaya, Barış Yardımcı, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Ahmet Furkan Özcan, Rüştü Hanlı, Iasmin Latovlevici, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, , Abdullahi Shehu, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Ömer Turan Görgüç, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Jani Atanasov, Eren Güler, Burak Kapacak, Çağrı Yağız Yasak, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Tolga Çakıcı, Kubilay Kanatsızkuş, Batuhan Kör, Ali Akman."

  1. 02.07.2019
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