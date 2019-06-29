Timsah hareketli
Bursaspor'da transfer harekatı sürüyor. Badji, Vergini ve Furkan Soyalp ayrıldı. Gençlerbirliği’nden Bursaspor’un eski sağ beki Erdem Özgenç gündeme geldi.
Süper Lig'e tekrar dönmenin planlarını yapan Bursaspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İlk etapta kadrodaki yabancı sayısını azaltmaya giden Timsah'ta, Badji Ludogorets'e, Vergini de San Lorenzo'ya gitti. Furkan Soyalp'ın da Başakşehir'e imza attığı Bursa'da 2 sezon önce yeşil-beyazlılarda oynayan Erdem Özgenç yuvaya dönmeye hazırlanıyor. 35 yaşındaki sağ bek, Bursa'nın teklifine sıcak bakıyor. Gençlerbirliği'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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