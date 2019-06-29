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29 Haziran 2019, Cumartesi
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hareketli

Timsah hareketli

'da transfer harekatı sürüyor. Badji, Vergini ve ayrıldı. ’nden Bursaspor’un eski sağ beki gündeme geldi.

'e tekrar dönmenin planlarını yapan , iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İlk etapta kadrodaki yabancı sayısını azaltmaya giden 'ta, Badji Ludogorets'e, Vergini de 'ya gitti. 'ın da 'e imza attığı 'da 2 sezon önce yeşil-beyazlılarda oynayan yuvaya dönmeye hazırlanıyor. 35 yaşındaki sağ bek, Bursa'nın teklifine sıcak bakıyor. 'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı.

  1. 29.6.2019
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