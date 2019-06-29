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29 Haziran 2019, Cumartesi
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'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan oldu

Bursaspor'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan oldu

Kulübü'nde sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan getirildi. üzerine doktorası da bulunan Erdoğan, daha önce yeşil beyazlı kulüpte antrenörlük de yapmıştı.

1'inci Lig'de mücadele edecek olan 'da yapılanma devam ediyor. 'ın başkan olmasının ardından ilk icraatı yapılanmasını Selçuk Erdoğan'a emanet etmek oldu. 29 yaşındaki futbol adamı, Bursaspor'un yeni sportif direktörü oldu.

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Selçuk Erdoğan henüz 21 yaşında 'ın 'FEDA' döneminde antrenör olarak A takımda görev almış ve bu seviyede çalışan en genç antrenör unvanını Andre 'ın elinden almıştı.

Daha sonraki süreçte 'de , , Eskişehirspor, Adanaspor ve Bursaspor gibi önemli camialarda antrenörlük yapan Erdoğan, Spor Toto 1'inci Lig'de 'da 'ın yardımcılığını da yapmıştı. Öte yandan Porto ve Watford tarafından takip edilen Erdoğan, ekibi Getafe ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Lisans eğitimini Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapan ve okulu 1'incilikle bitiren Erdoğan yine aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. Futbol üzerine doktorası da bulunan Erdoğan, antrenörlük stajını 'de tamamladı. Ayrıca genç futbol adamı 4 dil biliyor.

  1. 29.06.2019
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