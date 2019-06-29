Bursaspor'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan oldu
Bursaspor Kulübü'nde sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan getirildi. Futbol üzerine doktorası da bulunan Erdoğan, daha önce yeşil beyazlı kulüpte antrenörlük de yapmıştı.
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da yapılanma devam ediyor. Mesut Mestan'ın başkan olmasının ardından ilk icraatı futbol yapılanmasını Selçuk Erdoğan'a emanet etmek oldu. 29 yaşındaki futbol adamı, Bursaspor'un yeni sportif direktörü oldu.
TÜRK FUTBOLUNUN DİKKAT ÇEKEN İSMİ SELÇUK ERDOĞAN
Selçuk Erdoğan henüz 21 yaşında Beşiktaş'ın 'FEDA' döneminde antrenör olarak A takımda görev almış ve bu seviyede çalışan en genç antrenör unvanını Andre Villas Boas'ın elinden almıştı.
Daha sonraki süreçte Süper Lig'de Antalyaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Adanaspor ve Bursaspor gibi önemli camialarda antrenörlük yapan Erdoğan, Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor'da Ünal Karaman'ın yardımcılığını da yapmıştı. Öte yandan Porto ve Watford tarafından takip edilen Erdoğan, La Liga ekibi Getafe ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapan ve okulu 1'incilikle bitiren Erdoğan yine aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. Futbol üzerine doktorası da bulunan Erdoğan, antrenörlük stajını Atletico Madrid'de tamamladı. Ayrıca genç futbol adamı 4 dil biliyor.
- 29.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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