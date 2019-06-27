Bursaspor'da bir ayrılık daha: Vergini Arjantin'e döndü - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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'da bir ayrılık daha: Vergini Arjantin'e döndü

Bursaspor'da bir ayrılık daha: Vergini Arjantin'e döndü

'da forma giyen , ülkesi ekiplerinden 'ya oldu. Önümüzdeki sezon yoluna 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor'da bir ayrılık daha yaşandı.

Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimlerden biri olan , ekiplerinden ile anlaşma sağladı. Arjantinli stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katan San Lorenzo, transferi sosyal medya hesabından da duyurdu.

'a geçtiğimiz sezon Arjantin'in Kulübü'nden bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Santiago Vergini, ve 'nda toplam 9 maçta 940 dakika süre alabildi.

  1. 27.06.2019
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