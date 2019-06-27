Bursaspor'da bir ayrılık daha: Vergini Arjantin'e döndü
Bursaspor'da forma giyen Santiago Vergini, ülkesi Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo'ya transfer oldu. Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor'da bir ayrılık daha yaşandı.
Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimlerden biri olan Santiago Vergini, Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo ile anlaşma sağladı. Arjantinli stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katan San Lorenzo, transferi sosyal medya hesabından da duyurdu.
Bursaspor'a geçtiğimiz sezon Arjantin'in Boca Juniors Kulübü'nden bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Santiago Vergini, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 9 maçta 940 dakika süre alabildi.
- 27.06.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Bursaspor'da bir ayrılık daha: Vergini Arjantin'e döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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