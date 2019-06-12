Bursaspor’da Ertuğrul Sağlam sesleri

Yeniden Süper Lig'e dönmeyi amaçlayan Bursaspor'da, 15-23 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a tek başkan adayı olarak girecek olan Mesut Mestan, öncelikle teknik adam seçimi için kolları sıvadı. Başkan adayı Mestan'ın teknik direktör adaylarının; 2009-2010 sezonunda Bursaspor'u şampiyon yapan Ertuğrul Sağlam, son iki sezonda Timsah'ı ligde bırakan Mustafa Er ve Mehmet Altıparmak olduğu öğrenildi.

'BURSA'NIN BENDEKİ YERİ AYRI'

Sağlam'ın, geçen gün bir organizasyonda, "Bursaspor'un yeri bende her zaman ayrıdır. Daha fazla bir şey söylememe gerek var mı?" demesi, 'Timsah'a yeşil ışık yaktı' şeklinde yorumlandı. Sağlam'la anlaşılamazsa, ibrenin; önceki 2 sezonun son haftalarında ateşten gömleği giyen teknik adam Mustafa Er veya son iki sezonda BB Erzurum ile Gazişehir'i Süper Lig'e taşımayı başaran Mehmet Altıparmak olduğu bildirildi.