Bursaspor’da Ertuğrul Sağlam sesleri – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Bursaspor’da sesleri

Bursaspor’da Ertuğrul Sağlam sesleri

Timsah’ta Başkan adayı , ’ı A Planı olarak belirledi. Alternatifleri ise ve olarak belirlendi.

Yeniden 'e dönmeyi amaçlayan Bursaspor'da, 15-23 Haziran'da yapılacak 'a tek başkan adayı olarak girecek olan , öncelikle teknik adam seçimi için kolları sıvadı. Başkan adayı Mestan'ın teknik direktör adaylarının; 2009-2010 sezonunda Bursaspor'u şampiyon yapan , son iki sezonda Timsah'ı ligde bırakan ve olduğu öğrenildi.

'BURSA'NIN BENDEKİ YERİ AYRI'
Sağlam'ın, geçen gün bir organizasyonda, "Bursaspor'un yeri bende her zaman ayrıdır. Daha fazla bir şey söylememe gerek var mı?" demesi, 'Timsah'a yeşil ışık yaktı' şeklinde yorumlandı. Sağlam'la anlaşılamazsa, ibrenin; önceki 2 sezonun son haftalarında ateşten gömleği giyen teknik adam Mustafa Er veya son iki sezonda BB ile Gazişehir'i Süper Lig'e taşımayı başaran Mehmet Altıparmak olduğu bildirildi.

  1. 12.6.2019
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