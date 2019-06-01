Furkan Soyalp Bursaspor'dan ayrıldı
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'dan ayrıldı

Furkan Soyalp Bursaspor'dan ayrıldı

'e bu sezon veda eden 'da kiralık oyuncuların takımlarına dönmesinin ardından sözleşmesi yenilenmeyen takımdan ayrıldığını açıkladı. Ayrıca Badji de alacakları ödenmemesi halinde serbest kalacak.

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek 'da yaprak dökümü yaşanıyor. Kiralık oyuncular , Allano Lima, , Henri Saivet, Diafra Sakho ve Umut Nayir'in takımlarına dönmesinin ardından, sözleşmesi sona eren de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve sözleşmesi yenilenmeyen 23 yaşındaki Furkan Soyalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"14 yaşında transfer olduğum Bursaspor altyapısına gelirken bu şehrin bir gün evim olacağını, bu şehrin insanlarının bir gün benim ailem olacağını bilemezdim. Vakıfköy tesislerinde kendi ailemden uzak başka bir şehirde bilinmez, yeni bir maceraya başlamıştım. Altyapının çeşitli yaş gruplarında birbirinden farklı hatırası olan şampiyonluklar yaşadık. Bursaspor ismini her zaman zirvede tutmaya çalıştık. Altyapıdan çıkıp ilk profesyonel sözleşmemi imzalarken ki heyecanımı ve mutluluğumu şu an bu satırları yazarken bile hatırlıyorum. A Takıma yükseldikten sonra hocalarımın süre verdiği maçlarda Bursaspor forması için her zaman elimden gelenin en iyisini yapma gayreti gösterdim. Unutulmaz anlarda ve maçlarda terlettiğim şanlı Bursaspor formasını her zaman onurla ve gururla taşıdım. Takımda, kulüpte ve şehirde her biri birbirinden kıymetli çok güzel dostluklarım, arkadaşlıklarım oldu. Geçen hafta sona eren sezonu hiçbirimizin istemediği bir noktada tamamladık. Bu istenmeyen durum için ben, şahsım adına tüm taraftarlarımızdan ve büyük Bursaspor camiasından özür diliyorum. 3 kez yenilediğim, hiçbir zaman reddetmediğim Bursaspor camiasıyla "Süresi Tamamlandığı" için bugün itibariyle sözleşmem sona eriyor. Beni çocuk yaşta Ankara'dan alıp buralara getiren Vakıfköy'deki ve A Takım'daki hocalarıma, teknik ve idari kadroya, kulüp emekçilerimize, yöneticilerimize, başkanlarımıza, basın mensuplarına, Bursa şehrinde üzerimde emeği olan herkese, son olarakta iyi günde kötü günde her zaman yanımda olan ve beni her zaman bu şehrin bir evladı olarak gören Bursaspor'un büyük taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benden yana helal olan hakkınızı siz de helal edin, sevgiyle."

Öte yandan sözleşmesi devam eden oyunculardan Stephane Badji ise, 2 aylık alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdi. Badji'ye 7 Haziran'a kadar 106 bin euro ödenmesi gerekirken, aksi halde deneyimli orta saha serbest kalacak.


  1. 01.06.2019
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