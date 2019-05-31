Bursaspor taraftarlarından mali kongrenin iptali için savcılığa başvuru
31 Mayıs 2019, Cuma
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taraftarlarından mali kongrenin iptali için savcılığa başvuru

Bursaspor taraftarlarından mali kongrenin iptali için savcılığa başvuru

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kulübü Başkanı hakkında, arazileri üzerine geçirmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasının ardından taraftarlar, 23 Mart'ta yapılan mali kongrenin iptali için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kulübü Başkanı hakkında, arazileri üzerine geçirmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasının ardından taraftarlar, 23 Mart'ta yapılan mali kongrenin iptali için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bir grup Bursaspor taraftarı, adliyeye gelerek, Genel Kurul'a sunulan mali tablonun gerçeği yansıtılmadığı, arazi satışlarının usulsüz yapıldığı, gelir ve giderlerin eksik gösterildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Taraftarlar, 'un iptal edilip, yeniden yapılmasını istedi.
önünde bir araya gelen taraftarlar adına konuşan Bursaspor Kongre üyesi Ayhan Çağlayan, "Mart ayında yapılan mali kongrede bize göre, arazi satışlarında usulsüzlük oldu. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunup, mali kongrenin iptalini ve yeniden tekrarlanmasını istiyoruz. Araziler değerinden düşük gösterildi. Bu konunun iptali için dilekçe verdik. Yöneticiler, takımı zarara uğrattılar. Bursaspor'u kötü duruma düşürdüler. Mali kongrenin tekrarlanmasını istiyoruz ve adalete güveniyoruz. Ali Ay, arazileri kendi üzerine geçirdi" dedi.
Taraftarlar, daha sonra Bursa Adliyesi önünden ayrıldı.

  1. 31.05.2019
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