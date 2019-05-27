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27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında soruşturma

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında soruşturma

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağladığı iddiasıyla "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açtı.

Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Başkan Ay hakkında, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; savcılık, geçen ay gündeme gelen ve Ali Ay'ın da basın yoluyla cevap verdiği kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma yürütüyor.

  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 17:18
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