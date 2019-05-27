Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında soruşturma
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursaspor Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağladığı iddiasıyla "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açtı.
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Başkan Ay hakkında, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; savcılık, geçen ay gündeme gelen ve Ali Ay'ın da basın yoluyla cevap verdiği kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma yürütüyor.
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 17:18
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Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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Yorum
baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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