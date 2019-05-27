Bursa 15 yıl sonra düştü

Son iki sezondur düşme kabusunu yaşayan Bursaspor, Süper Lig'de 2003-04'ten sonra yine aynı acıyı yaşadı. Yeni Malatyaspor deplasmanında sezon finaline çıkan yeşil-beyazlılar, maça hızlı başladı. 4'te Furkan'ın ortasını arka direkte tamamlayan Yusuf'la öne geçti: 0-1. Yeşil-beyazlılar 20'de farkı ikiye çıkardı. Aytaç'ın ceza sahası içerisinde pasıyla topu alan Umut Nayir'in penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 35'te Mustafa, rakibi Umut Nayir ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı gördü. 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar 61'de Kamara'nın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. Bursa'da 86'da Sakho, Malatya'da 90'da Mina kırmızı kart gördü. Bursaspor Göztepe'den gelen beraberlik haberiyle sevinse de bu sevinci sadece 10 dakika sürdü. İzmir ekibi Deniz'in penaltı golüyle A.Gücü'nü yendi ve Timsah, 15 yıl sonra Süper Lig'e veda etti.



BAKKAL İSTİFA ETTİ

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçtan sonra istifa etti. Bakkal, "Özür diliyorum. Daha fazla faydalı olmalıydım. Çok fazla uzatmadan. Üzgünüm. Nasip bu kadar. Hayat devam ediyor. Büyük camiaların buradan ayağa kalkacağını düşünüyorum. Sözleşmem bitti ben de ayrılıyorum. Çok ucuz kaybettiğimizi düşünüyorum bu galibiyetten sonra" dedi.



YENİ MALATYA AVRUPA'DA

Yeni? Malatyaspor, kupadan yapamadığını ligde yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde G.Saray'a elendikten sonra lige sarıldı ve Bursa'ya yenilmesine rağmen 47 puanla 5. sırayı alarak UEFA Avrupa Ligi vizesini almayı başardı.