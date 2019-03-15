Aslan’ı imha planı hazır
Bursaspor’da Samet Aybaba, Galatasaray’ı fizik güçleriyle durduracaklarını söyledi.
Sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Bursaspor, kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Galatasaray'ın zaaflarını iyi tespit ettiklerini belirten Teknik Direktör Samet Aybaba, "Böyle kaliteli oyuncuların olduğu bir takıma temas etmeniz lazım. Takımımızın çok mücadeleci, çok koşan, çok isteyen, çok coşkulu oynayan kadrosu var. G.Saray'ın belli bölgelerde güçleri var, o alanlarda daha dikkatli ve disiplinli oynayıp, zaaflarından da yararlanıp kazanmak i stiyoruz" diye konuştu.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
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Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
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mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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