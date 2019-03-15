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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Aslan’ı imha planı hazır

Aslan’ı imha planı hazır

’da , ’ı fizik güçleriyle durduracaklarını söyledi.

Sahasında 'ı ağırlayacak , kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Galatasaray'ın zaaflarını iyi tespit ettiklerini belirten , "Böyle kaliteli oyuncuların olduğu bir takıma temas etmeniz lazım. Takımımızın çok mücadeleci, çok koşan, çok isteyen, çok coşkulu oynayan kadrosu var. G.Saray'ın belli bölgelerde güçleri var, o alanlarda daha dikkatli ve disiplinli oynayıp, zaaflarından da yararlanıp kazanmak i stiyoruz" diye konuştu.

  1. 15.3.2019
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