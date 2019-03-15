Aslan’ı imha planı hazır

Sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Bursaspor, kritik maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Galatasaray'ın zaaflarını iyi tespit ettiklerini belirten Teknik Direktör Samet Aybaba, "Böyle kaliteli oyuncuların olduğu bir takıma temas etmeniz lazım. Takımımızın çok mücadeleci, çok koşan, çok isteyen, çok coşkulu oynayan kadrosu var. G.Saray'ın belli bölgelerde güçleri var, o alanlarda daha dikkatli ve disiplinli oynayıp, zaaflarından da yararlanıp kazanmak i stiyoruz" diye konuştu.