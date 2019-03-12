Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Tunay ve Barış takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Sakho idmana katılmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerindeki idmanla devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çalışma ile tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalışma yaparken hafif sakatlığı bulunan Diafra Sakho tedavi oldu. Çenesinde çatlak meydana gelen Stephane Badji'nin ise Galatasaray maçında sahada yer alabileceği öğrenildi. Yeşil beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 12.03.2019
-
Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
-
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
-
'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.