Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
12 Mart 2019, Salı
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'da maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

'da Tunay ve Barış takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Sakho idmana katılmadı.

'in 26'ncı haftasında sahasında 'ı ağırlayacak olan bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerindeki idmanla devam etti. Teknik direktör gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çalışma ile tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalışma yaparken hafif sakatlığı bulunan Diafra Sakho tedavi oldu. Çenesinde çatlak meydana gelen Stephane Badji'nin ise Galatasaray maçında sahada yer alabileceği öğrenildi. Yeşil beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 12.03.2019
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