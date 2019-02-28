Sivasspor maçı 10 TL
Bursaspor’da Sivasspor maçının alarmı verildi. Bu mücadeleyi kader sınavlarından biri olarak gören yönetim bilet fiyatlarında indirim yaptı.
Bursaspor, ligdeki 9 maçlık galibiyet hasretine Sivasspor maçıyla son vermek istiyor. Yeşil-beyazlı yönetim de bu noktada ilk hamleyi yaptı ve bazı tribünlerde bilet fiyatları 10 TL'ye kadar düşürüldü. Teknik heyet ve oyuncular ise bu maça özel olarak hazırlanırken, taraftarların da bu maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Satışa çıkan biletlere yoğun bir ilgi gösterildiği bildirildi.
KOLEJ ÇIKARMASI
Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'un dünkü idmanında sürpriz ziyaretçileri vardı. Kırmızı-beyazlıların elit akademi liglerindeki takımlarında yer alan oyuncuların da burslu öğrenim gördüğü bir kolejin öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri, Akdeniz ekibinin antrenmanını ziyaret etti.
TİMSAH'TA 4 EKSİK VAR
Bursa, Sivas maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürdü. Timsah'ta sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalışırken, Barış Yardımcı ile Badji ise kondisyon salonunda kuvvet çalışması yaptı.
- 28.2.2019
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
Sivasspor maçı 10 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.