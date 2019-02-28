Sivasspor maçı 10 TL – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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maçı 10 TL

Sivasspor maçı 10 TL

’da maçının alarmı verildi. Bu mücadeleyi kader sınavlarından biri olarak gören yönetim bilet fiyatlarında indirim yaptı.

, ligdeki 9 maçlık galibiyet hasretine maçıyla son vermek istiyor. Yeşil-beyazlı yönetim de bu noktada ilk hamleyi yaptı ve bazı tribünlerde bilet fiyatları 10 TL'ye kadar düşürüldü. Teknik heyet ve oyuncular ise bu maça özel olarak hazırlanırken, taraftarların da bu maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Satışa çıkan biletlere yoğun bir ilgi gösterildiği bildirildi.

KOLEJ ÇIKARMASI
Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren 'un dünkü idmanında sürpriz ziyaretçileri vardı. Kırmızı-beyazlıların elit akademi liglerindeki takımlarında yer alan oyuncuların da burslu öğrenim gördüğü bir kolejin öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri, ekibinin antrenmanını ziyaret etti.

TİMSAH'TA 4 EKSİK VAR
Bursa, Sivas maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürdü. Timsah'ta sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalışırken, Barış Yardımcı ile Badji ise kondisyon salonunda kuvvet çalışması yaptı.

  1. 28.2.2019
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