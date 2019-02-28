Sivasspor maçı 10 TL

Bursaspor, ligdeki 9 maçlık galibiyet hasretine Sivasspor maçıyla son vermek istiyor. Yeşil-beyazlı yönetim de bu noktada ilk hamleyi yaptı ve bazı tribünlerde bilet fiyatları 10 TL'ye kadar düşürüldü. Teknik heyet ve oyuncular ise bu maça özel olarak hazırlanırken, taraftarların da bu maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Satışa çıkan biletlere yoğun bir ilgi gösterildiği bildirildi.



KOLEJ ÇIKARMASI

Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'un dünkü idmanında sürpriz ziyaretçileri vardı. Kırmızı-beyazlıların elit akademi liglerindeki takımlarında yer alan oyuncuların da burslu öğrenim gördüğü bir kolejin öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri, Akdeniz ekibinin antrenmanını ziyaret etti.



TİMSAH'TA 4 EKSİK VAR

Bursa, Sivas maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürdü. Timsah'ta sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalışırken, Barış Yardımcı ile Badji ise kondisyon salonunda kuvvet çalışması yaptı.