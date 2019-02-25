Bursaspor Sivasspor maçı biletlerinde indirime gitti
25 Şubat 2019, Pazartesi
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maçı biletlerinde indirime gitti

Bursaspor Sivasspor maçı biletlerinde indirime gitti

, ile oynayacakları maç öncesi bilet fiyatlarında indirim yaptı

'un resmi sitesinden yapılan açıklamada;
Yönetim kurulumuz, karşılaşmasında birlik ve beraberlik adına ve takımımızın bu önemli maçta tribün desteğini arkasına güçlü bir şekilde alabilmesi amacıyla bilet fiyatlarında indirim yapılması kararını aldı.

'in 24.Hafta karşılaşmasında 2 Mart 2019 Cumartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağımız Sivasspor maçımızın biletleri 27.02.2019 Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa çıkıyor.

Bilet fiyatlarımız ise şöyle;

GOLDSIT 1963 TRİBÜNÜ: 250,00 TL

1.: 150,00 TL

VIP 2.BALKON: 150,00 TL

BATI ALT TRİBÜN: 125,00 TL

DOĞU ALT TRİBÜN: 30,00 TL

DOĞU ÜST TRİBÜN: 25,00 TL

GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 10,00 TL

TOFAŞ TRİBÜNÜ : 10,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 13,00 TL

  1. 25.02.2019
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