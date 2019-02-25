Bursaspor Sivasspor maçı biletlerinde indirime gitti

Bursaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada;

Yönetim kurulumuz, Sivasspor karşılaşmasında birlik ve beraberlik adına ve takımımızın bu önemli maçta tribün desteğini arkasına güçlü bir şekilde alabilmesi amacıyla bilet fiyatlarında indirim yapılması kararını aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24.Hafta karşılaşmasında 2 Mart 2019 Cumartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağımız Sivasspor maçımızın biletleri 27.02.2019 Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa çıkıyor.

Bilet fiyatlarımız ise şöyle;

GOLDSIT 1963 TRİBÜNÜ: 250,00 TL

VIP 1.BALKON: 150,00 TL

VIP 2.BALKON: 150,00 TL

BATI ALT TRİBÜN: 125,00 TL

DOĞU ALT TRİBÜN: 30,00 TL

DOĞU ÜST TRİBÜN: 25,00 TL

GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 10,00 TL

TOFAŞ TRİBÜNÜ : 10,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 13,00 TL