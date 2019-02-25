Bursaspor, Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi bilet fiyatlarında indirim yaptı
Bursaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada;
Yönetim kurulumuz, Sivasspor karşılaşmasında birlik ve beraberlik adına ve takımımızın bu önemli maçta tribün desteğini arkasına güçlü bir şekilde alabilmesi amacıyla bilet fiyatlarında indirim yapılması kararını aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24.Hafta karşılaşmasında 2 Mart 2019 Cumartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağımız Sivasspor maçımızın biletleri 27.02.2019 Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa çıkıyor.
Bilet fiyatlarımız ise şöyle;
GOLDSIT 1963 TRİBÜNÜ: 250,00 TL
VIP 2.BALKON: 150,00 TL
BATI ALT TRİBÜN: 125,00 TL
DOĞU ALT TRİBÜN: 30,00 TL
DOĞU ÜST TRİBÜN: 25,00 TL
GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 10,00 TL
TOFAŞ TRİBÜNÜ : 10,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 13,00 TL
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Bursaspor Sivasspor maçı biletlerinde indirime gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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