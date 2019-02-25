Başakşehir doludizgin – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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doludizgin

Başakşehir doludizgin

Mossoro, Visca ve ’yla gol şov yapan turuncu-lacivertliler, 2. G.Saray’la 6 puan farkı korudu. ’nın galibiyet hasreti ise 9’a çıktı

'de önceki gün kar yağışının görüş açısını engellemesi nedeniyle ertelenen maçta , 'u 3 golle devirdi. Gol perdesini 17'de Mossoro açtı: 1-0. 40'ta Visca, farkı ikiye taşıdı: 2-0. Timsah'ta 42'de Lima, altı pastan topu auta gönderip, ilk yarıda farkı azaltma şansını kullanamadı.

ATAMAYANA ATARLAR
İKİNCİ yarıda Bursaspor'da Aytaç, iki net gol fırsatı harcadı. Ardından 90+1'de Visca'yla gelişen hızlı hücumda, Bosnalı yıldızın 'al da at' dercesine ikramında , ligde 2. kez ağları havalandırdı. Yenilmezlik serisini 9 yapan lider, gelecek hafta 'da ter dökerken, ise 'ı ağırlayacak.

4 MAÇTIR SUSKUN
Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Bursa, 2 Aralık'ta 'u yendikten sonra 9 maçtır kazanamadı. En son 26 Ocak'ta ağlarını havalandıran Timsah, o tarihten beri 4 maçtır gol de atamıyor.

VAR, OFSAYTTA DEVRE DIŞI
VAR sistemi, ofsaytta devre dışında kaldı. Sahanın karla kaplı olması ve çizgilerin net olmaması gerekçesiyle ofsaytta devreye giremediği belirtildi. Penaltı ve kırmızı kartta ise aktif olduğu kaydedildi.

AYBABA'DAN GOL İSYANI
Bursaspor'da , gol atamamaktan yakındı. Aybaba, "Ligin en çok pozisyona giren takımlardan birisiyiz ama en az atanız. Öyle olunca da böyle kolay gol yiyince takımın iştahı düşüyor ve sonuç; ortada" dedi.

ZAFERİN SIRRI; KOŞU MESAFESİ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, koşu mesafesine vurgu yaptı. Avcı, "Ligin en yaşlı ve genç takımı karşılaştı. Koşu mesafelerimizin fazlalığı takımın maçı ne kadar istediğini gösteriyor" diye konuştu.

ÖZKAHYA'DAN SIKI KONTROL
Başakşehir'de? maç saatine kadar kar temizleme çalışmaları devam etti. Hakem , saat 17.00'de ve 17.45'te sahaya çıkarak iki kez zemini kontrol etti. Özkahya, ısınma esnasında saha kenarına gelerek, VAR sisteminin, Riva'daki merkezle iletişime geçilerek kontrol edilmesini de istedi.

  1. 25.2.2019
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