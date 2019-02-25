Başakşehir doludizgin

Süper Lig'de önceki gün kar yağışının görüş açısını engellemesi nedeniyle ertelenen maçta Başakşehir, Bursaspor'u 3 golle devirdi. Gol perdesini 17'de Mossoro açtı: 1-0. 40'ta Visca, farkı ikiye taşıdı: 2-0. Timsah'ta 42'de Lima, altı pastan topu auta gönderip, ilk yarıda farkı azaltma şansını kullanamadı.



ATAMAYANA ATARLAR

İKİNCİ yarıda Bursaspor'da Aytaç, iki net gol fırsatı harcadı. Ardından 90+1'de Visca'yla gelişen hızlı hücumda, Bosnalı yıldızın 'al da at' dercesine ikramında Demba Ba, ligde 2. kez ağları havalandırdı. Yenilmezlik serisini 9 yapan lider, gelecek hafta Malatya'da ter dökerken, Bursa ise Sivas'ı ağırlayacak.



4 MAÇTIR SUSKUN

Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Bursa, 2 Aralık'ta Erzurum'u yendikten sonra 9 maçtır kazanamadı. En son 26 Ocak'ta Kayserispor ağlarını havalandıran Timsah, o tarihten beri 4 maçtır gol de atamıyor.



VAR, OFSAYTTA DEVRE DIŞI

VAR sistemi, ofsaytta devre dışında kaldı. Sahanın karla kaplı olması ve çizgilerin net olmaması gerekçesiyle ofsaytta devreye giremediği belirtildi. Penaltı ve kırmızı kartta ise aktif olduğu kaydedildi.



AYBABA'DAN GOL İSYANI

Bursaspor'da Samet Aybaba, gol atamamaktan yakındı. Aybaba, "Ligin en çok pozisyona giren takımlardan birisiyiz ama en az atanız. Öyle olunca da böyle kolay gol yiyince takımın iştahı düşüyor ve sonuç; ortada" dedi.



ZAFERİN SIRRI; KOŞU MESAFESİ

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, koşu mesafesine vurgu yaptı. Avcı, "Ligin en yaşlı ve genç takımı karşılaştı. Koşu mesafelerimizin fazlalığı takımın maçı ne kadar istediğini gösteriyor" diye konuştu.



ÖZKAHYA'DAN SIKI KONTROL

Başakşehir'de? maç saatine kadar kar temizleme çalışmaları devam etti. Hakem Halis Özkahya, saat 17.00'de ve 17.45'te sahaya çıkarak iki kez zemini kontrol etti. Özkahya, ısınma esnasında saha kenarına gelerek, VAR sisteminin, Riva'daki merkezle iletişime geçilerek kontrol edilmesini de istedi.