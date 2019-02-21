Bursasporlu Muhammed'e Liverpool kancası
Bursa’da Okan Kocuk’tan kaleyi devralan 21 yaşındaki yetenekli eldiven, İngiliz devi Liverpool’un takibinde. Genç Timsah için scoutlar da olumlu rapor verdi.
Bursaspor'un alt yapı fabrikası Vakıfköy'ün son ürünü Muhammed Şengezer oldu. 21 yaşındaki genç eldiven İngiliz takımlarının göz hapsinde. Teknik Direktör Samet Aybaba, Muhammed için yaptığı açıklamada, "Muhammed, Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olacak. Üst düzey takımlarda oynayacak kapasitesi var. İngiltere'ye gideceğini düşünüyorum. Zaten takip ediliyor" derken, takip eden İngiliz takımının ise Liverpool olduğu ortaya çıktı. Muhammed için menajeri Yiğit Oruç, "Liverpool'un scoutları takip ediyor. Raporları olumlu yönde" bilgisini verdi. 1.92 boyundaki yetenekli kaleci, ligde 7 maçta görev alırken, 7 gol yedi.
ÇIKIŞ MAÇIMIZ BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan ve düşme hattına yaklaşan Bursaspor, Başakşehir deplasmanında çıkışa geçmek istiyor. Bursa'nın futbol şehri olduğuna dikkat çeken Teknik Direktör Samet Aybaba, "Böyle bir şehirde futbol oynamak da, yönetmek de böyle bir şehrin futbol seyircisi olmak da kolay değil. Bunların hepsi birleşince zor oluyor. Ama biz de bir yerden hemen dönelim istiyoruz. O da bu önümüzdeki Başakşehir maçı diye düşünüyoruz" dedi.
- 21.2.2019
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