Bursasporlu eski futbolculardan Bursaspor'a destek
Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği, Bursaspor'a destek olunması gerektiğini söyledi.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği yöneticilerini Bursaspor Başkanı Ali Ay karşıladı. Dernek yöneticileri yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
"Bizler kutsal Bursaspor formasını giymiş şanslı eski futbolcular olarak, son Beşiktaş ve Rizespor maçlarından sonra yaşanan saha dışı ve saha içi olaylardan dolayı üzüntü duymaktayız. Bu günlerde Büyük Bursaspor camiası gerilmiş durumdadır. Bu gerginliğin kimseye faydası olmadığı gibi, şampiyon kulübümüze büyük zararlar vermektedir. Geldiğimiz noktada beraber olduğumuzda neler yapabileceğimizi futbol dünyasına göstermişken, neden bu dağılmış görüntümüzün içinde şiddet, öfke ve küfürlerle suçlu arama isteği, neden? Hani biz tuttuğumuz takımı şampiyon yapmakla övünen Türkiye'nin en iyi taraftar kitlesiydik. Biz değil miyiz 12. oyuncuyu devreye soktuğumuzda rakip oyuncuları titreten. Ne oldu bize de yeşil-beyaz sevdamızla aramıza kara kedi girdi. Şimdi toparlanma zamanı. Öncelikle suçlu aramayı bırakıp başkan ve yönetim kurulu başta olmak üzere teknik kadro ve futbolculara sarılmak ve onları kucaklamak durumundayız. Nasıl ki başarılı olduğumuz dönemlerde, yönetim, taraftar, teknik kadro ve oyuncu grubu uyumu örnek bir tablo sergiliyordu şimdi tekrar o günlere dönme zamanı."
- 20.2.2019 19:54
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