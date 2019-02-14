Bursaspor'lu futbolcular ile taraftarlar Sevgililer Günü'nde buluştu
14 Şubat 2019, Perşembe
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'lu futbolcular ile taraftarlar 'nde buluştu

Bursaspor'lu futbolcular ile taraftarlar Sevgililer Günü'nde buluştu

, 14 Şubat ’nde taraftarıyla buluştu. Geleneksel olarak Sevgililer Günü’nde taraftara antrenmanını açan yeşil-beyazlılarda futbolcular, taraftarının desteğiyle moral buldu.

'da oyuncular ve taraftalar, 'nde bir araya geldi. Bursaspor Futbol Takımı oyuncuları, Bursaspor Basketbol Takımı oyuncularıyla birlikte taraftarı taraftarları selamlarken, hatıra fotoğrafları da çektirdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar antrenmanı saha kenarından takip ederken, tezahüratlarıyla da takıma destek verdi.

  1. 14.2.2019 18:25
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