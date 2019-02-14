Bursaspor'lu futbolcular ile taraftarlar Sevgililer Günü'nde buluştu
Bursaspor, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde taraftarıyla buluştu. Geleneksel olarak Sevgililer Günü’nde taraftara antrenmanını açan yeşil-beyazlılarda futbolcular, taraftarının desteğiyle moral buldu.
Bursaspor'da oyuncular ve taraftalar, Sevgililer Günü'nde bir araya geldi. Bursaspor Futbol Takımı oyuncuları, Bursaspor Basketbol Takımı oyuncularıyla birlikte taraftarı taraftarları selamlarken, hatıra fotoğrafları da çektirdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar antrenmanı saha kenarından takip ederken, tezahüratlarıyla da takıma destek verdi.
- 14.2.2019 18:25
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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