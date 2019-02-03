Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti.
Yeşil-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.
- 3.2.2019 22:23
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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