Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları
03 Şubat 2019, Pazar
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'da maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

, 'in 20. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti.

Yeşil-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

  1. 3.2.2019 22:23
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