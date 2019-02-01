Bursaspor’dan son yılların en iyi savunması

Gol yollarında sorun yaşayan Bursaspor, buna karşın savunmada ise son yıllarda en başarılı olduğu dönemi geçiriyor. Spor Toto Süper Lig'de 20'nci haftaya girilirken yeşil beyazlılar şu ana dek kalesinde 19 gol gördü. İlk 19 haftalar baz alındığında ise Samet Aybaba'nın öğrencileri, son 7 sezon içerisinde kalesinde en az gol gördüğü dönemi yaşıyor. Daha önce son olarak 2012/12 sezonunda ilk 19 haftayı kalesinde gördüğü 18 golle tamamlayan Bursaspor, geçtiğimiz sezonki ilk 19 haftada ise kalesinde 25 gol görmüştü.



4 OYUNCU DA İSTİKRARLI

Yeşil beyazlı ekibin bu görüntüsünde ise savunmadaki istikrar önemli bir rol oynuyor. Zira Bursaspor'un bu sezon ligde en fazla forma giyen 6 oyuncusundan 4'ünün savunma hattını oluşturan isimler olması göze çarptı. Tandemde yer alan Ertuğrul Ersoy ve Aurelien Chedjou ikilisi, şu ana dek 12 maçta birlikte görev alırken; Ertuğrul bin 440 dakika, Chedjou da bin 334 dakika oynadı. Sağ bek Barış Yardımcı bin 575 dakika süre alarak takımın en istikrarlı ikinci oyuncusu olurken, sol bek Umut Meraş da bin 244 dakika forma giydi.



1-1'E ABONE

Öte yandan yeşil beyazlılar, bu sezon ligde kalesini 5 maçta gole kapadı. Buna karşın son 3 maçında da filelerinin sarsılmasını engelleyemeyen ve arka arkaya Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarından 1-1'lik eşitliklerle ayrılan Samet Aybaba'nın öğrencileri, 4 Şubat Pazartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor ile de ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. Bursaspor bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçta ise kalesine 8 gol görüp, yalnızca 4'ünde gol yemedi.



Bursaspor'un son 7 sezon içerisinde ilk 19 haftalar sonucunda yediği goller; 2012/13 (25), 2013/14 (26), 2014/15 (24), 2015/16 (31), 2016/17 (21), 2017/18 (25), 2018/19 (19).