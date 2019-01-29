Timsah’ta transfer taarruzu – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Timsah’ta taarruzu

Timsah’ta transfer taarruzu

tahtasını açmaya çalışan 'da, 'nın çok istediği 'den ve Toulouse'dan için kollar sıvandı.

tahtasını açmaya çalışan 'da, 'nın çok istediği 'den ve Toulouse'dan için kollar sıvandı. Lider Başakşehir'le kontratı devam eden kanat oyuncusu Frei ile Fransız ekibinde bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kongolu golcünün kiralık olarak alınması gündemde. 'de 'de oynayan Senegalli golcü Diouf'un transferinin ise çıkmaza girdiği öğrenildi.

  1. 29.1.2019
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