Timsah’ta transfer taarruzu
Transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor'da, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın çok istediği Başakşehir'den Kerim Frei ve Toulouse'dan Firmin Mubele için kollar sıvandı.
Transfer tahtasını açmaya çalışan Bursaspor'da, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın çok istediği Başakşehir'den Kerim Frei ve Toulouse'dan Firmin Mubele için kollar sıvandı. Lider Başakşehir'le kontratı devam eden kanat oyuncusu Frei ile Fransız ekibinde bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kongolu golcünün kiralık olarak alınması gündemde. İngiltere'de Stoke City'de oynayan Senegalli golcü Diouf'un transferinin ise çıkmaza girdiği öğrenildi.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Timsah’ta transfer taarruzu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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