Diafra Sakho asistle döndü
Sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısının son 5 maçında forma giyemeyen Bursaspor’un Senegalli futbolcusu Diafra Sakho, Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girerek takımın golündeki asisti yaptı.
Sezon başında takıma katıldıktan sonra kısa sürede oynadığı futbolla göz dolduran Diafra Sakho, 12. haftada oynanan Kasımpaşa maçının ardından ligin son 5 haftasında forma giymedi. Devre arasında iyileştikten sonra yeniden form tutmaya başlayan yıldız golcü, Fenerbahçe maçıyla birlikte yeniden formasına kovuştu. Müsabakanın 69. dakikasında Tunay Torun'un yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, takımına büyük katkı sağladı.
SAKATLIKTAN ASİSTLE DÖNDÜ
Oyuna girdikten sonra bütün hava toplarını alarak takımın önde baskı kurmasında büyük katkı sağlayan Sakho, ikinci yarı öncesi takımın gol sorununu çözeceğinin sinyallerini verdi. Takımın attığı golde Aytaç Kara'ya güzel bir orta açan golcü oyuncu, yeşil-beyazlıların sahadan bir puanla ayrılmasına katkı sundu. Ligde iki golü bulunan Sakho, en son 5. haftadaki Çaykur Rizespor ağlarını havalandırmıştı. Golcü futbolcu, gol atamama şansızlığını Kayserispor maçında kırmak istiyor.
"DOKTORLAR SAKATLIĞIM İLE ALAKALI İYİ İŞ ÇIKARTTI"
Sakho maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın çok daha uzun olacağını düşünüyordum. Doktorlar iyi iş çıkarttı. Şu anda çalışmaya devam edeceğim" dedi.
- 22.1.2019 11:31
- Güncelleme: 22.1.2019 13:49
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Diafra Sakho asistle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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