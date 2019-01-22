Diafra Sakho asistle döndü
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

asistle döndü

Diafra Sakho asistle döndü

Sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısının son 5 maçında forma giyemeyen ’un Senegalli futbolcusu , maçında sonradan oyuna girerek takımın golündeki asisti yaptı.

Sezon başında takıma katıldıktan sonra kısa sürede oynadığı futbolla göz dolduran , 12. haftada oynanan maçının ardından ligin son 5 haftasında forma giymedi. Devre arasında iyileştikten sonra yeniden form tutmaya başlayan yıldız golcü, maçıyla birlikte yeniden formasına kovuştu. Müsabakanın 69. dakikasında 'un yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, takımına büyük katkı sağladı.

SAKATLIKTAN ASİSTLE DÖNDÜ

Oyuna girdikten sonra bütün hava toplarını alarak takımın önde baskı kurmasında büyük katkı sağlayan Sakho, ikinci yarı öncesi takımın gol sorununu çözeceğinin sinyallerini verdi. Takımın attığı golde 'ya güzel bir orta açan golcü oyuncu, yeşil-beyazlıların sahadan bir puanla ayrılmasına katkı sundu. Ligde iki golü bulunan Sakho, en son 5. haftadaki ağlarını havalandırmıştı. Golcü futbolcu, gol atamama şansızlığını maçında kırmak istiyor.

"DOKTORLAR SAKATLIĞIM İLE ALAKALI İYİ İŞ ÇIKARTTI"

Sakho maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın çok daha uzun olacağını düşünüyordum. Doktorlar iyi iş çıkarttı. Şu anda çalışmaya devam edeceğim" dedi.

  1. 22.1.2019 11:31
  2. Güncelleme: 22.1.2019 13:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diafra Sakho asistle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN