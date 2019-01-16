Timsah’ta Sakho şoku!

Bursa'da takımdan ayrı çalışan Sakho'nun F.Bahçe maçında oynamasının zor olduğu bildirildi. Durumu maç günü belli olacak. Tecrübeli yıldız, ilk yarıda son maçlarda da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Sakatlığı düzelmeyen ön libero Shehu da oynayamayacak.