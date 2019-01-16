Timsah’ta Sakho şoku! – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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Timsah’ta şoku!

Timsah’ta Sakho şoku!

'da takımdan ayrı çalışan 'nun maçında oynamasının zor olduğu bildirildi.

'da takımdan ayrı çalışan 'nun F.Bahçe maçında oynamasının zor olduğu bildirildi. Durumu maç günü belli olacak. Tecrübeli yıldız, ilk yarıda son maçlarda da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Sakatlığı düzelmeyen ön libero Shehu da oynayamayacak.

  1. 16.1.2019
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