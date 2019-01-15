Shehu için yoğun çaba gösteriliyor
15 Ocak 2019, Salı
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Shehu için yoğun çaba gösteriliyor

Shehu için yoğun çaba gösteriliyor

'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında ile karşılaşacak 'da, sağlık heyeti 'yu nabzına kadar takip ederek takım seviyesine yükseltmek istiyor.

maçının hazırlıklarına sürdüren 'da gözler bir yandan sakat oyuncularda. Uzun süredir sahalardan uzak kalan ve Evkur ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan , takımdan ayrı koşularına devam ederken, sağ ayağında ağrılar hisseden Diafra Sakho ise çalışmalarını kondisyon salonunda sürdürüyor.

GÜN GEÇTİKÇE İYİYE GİDİYOR
Yeşil-beyazlı ekibin sağlık heyeti ise sakat oyuncuların iyileşmesi için yoğun çaba gösteriyor. Bugün yapılan idmanda Abdullahi Shehu, takımdan ayrı tek başına koşu yaparken sağlık ekibi de Nijeryalı oyuncunun nabız atışları takip etti. Kademe kademe dayanıklılık testi artırılan oyuncunun günden güne daha iyiye gittiği ve takım seviyesine getirilmek için yoğun çaba harcandığı belirtildi.

YAKLAŞIK 3 AYDIR SAHALARDAN UZAK
Bu sezon yalnızca maçında forma giyen ve bu maçta da tam süre alan Abdullahi Shehu, geride kalan ligin 16 maçında ise forma giyemedi. Özellikle MKE Ankaragücü maçı sonrası sakatlık yaşayarak ilk yarıyı kapatan Shehu'nun ikinci yarıyla birlikte yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe maçına yetişemeyecek 25 yaşındaki oyuncu, sonraki haftalarda ise takıma katılabilecek.

  1. 15.1.2019 16:38
  2. Güncelleme: 15.1.2019 16:44
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