Bursaspor'dan Kerim Frei açıklaması
Bursaspor’un, lider Başakşehir’den Kerim Frei ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Transfer tahtası açılır açılmaz, milli solakla imza atılacak.
Bursaspor bir yandan 11 milyon TL'yi bulup transfer tahtasını açmaya çalışırken, bir yandan da tahta açılır açılmaz bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Timsah'ın lider Başakşehir'de bekleneni veremeyen Kerim Frei'i almak için çalışmalara başladığı ve ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin talep ettiği bonservisi düşürmeye çalışan Bursa'nın, 25 yaşındaki milli solak ile prensipte anlaştığı belirtildi. Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan yetenekli sol açık, bu sezon ilk yarıda oynadığı 12 maçta sadece 1 gol, 1 asist katkısı sağlayabildi.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Bursaspor'dan Kerim Frei açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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