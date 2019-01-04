Bursaspor'dan Kerim Frei açıklaması
04 Ocak 2019, Cuma
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'dan açıklaması

Bursaspor'dan Kerim Frei açıklaması

’un, lider ’den ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Transfer tahtası açılır açılmaz, milli solakla imza atılacak.

bir yandan 11 milyon TL'yi bulup transfer tahtasını açmaya çalışırken, bir yandan da tahta açılır açılmaz bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Timsah'ın lider 'de bekleneni veremeyen 'i almak için çalışmalara başladığı ve ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin talep ettiği bonservisi düşürmeye çalışan Bursa'nın, 25 yaşındaki milli solak ile prensipte anlaştığı belirtildi. Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan yetenekli sol açık, bu sezon ilk yarıda oynadığı 12 maçta sadece 1 gol, 1 asist katkısı sağlayabildi.

  1. 4.1.2019
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