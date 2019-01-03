Gözdesi Okaka ve Diouf
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Watford’dan Okaka ve Stoke’dan Diouf için yönetime, “Alacaksak bunları alalım” diye transfer mesajı gönderdi.
Forvet ve kanat takviyesi için arayışlarını sürdüren Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, yönetime istediği isimler için mesaj gönderdi. Takımın Antalya kampında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim direkt skora etki edecek isme ihtiyacımız var. Okaka ve Diouf tarzı. Böyle futbolcular takıma faydalı olur. Söylediğim gibi, alacaksak en iyisini alalım yoksa gerek yok" dedi. İngiltere Premier Lig'de Watford'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan forvet Okaka, sadece 2 maçta oynadı. İngiltere Championship'te Stoke'da oynayan 31 yaşındaki Senegalli golcü Diouf ise 8 maçta ter dökerken, 1 asist yaptı.
- 3.1.2019
-
Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
-
2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
-
Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
Gözdesi Okaka ve Diouf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.