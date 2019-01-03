Gözdesi Okaka ve Diouf – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Gözdesi Okaka ve Diouf

Gözdesi Okaka ve Diouf

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Watford’dan Okaka ve Stoke’dan Diouf için yönetime, “Alacaksak bunları alalım” diye transfer mesajı gönderdi.

Forvet ve kanat takviyesi için arayışlarını sürdüren Bursaspor'da , yönetime istediği isimler için mesaj gönderdi. Takımın kampında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim direkt skora etki edecek isme ihtiyacımız var. Okaka ve Diouf tarzı. Böyle futbolcular takıma faydalı olur. Söylediğim gibi, alacaksak en iyisini alalım yoksa gerek yok" dedi. 'de Watford'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki asıllı İtalyan forvet Okaka, sadece 2 maçta oynadı. 'te Stoke'da oynayan 31 yaşındaki Senegalli golcü Diouf ise 8 maçta ter dökerken, 1 asist yaptı.

  1. 3.1.2019
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