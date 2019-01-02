Umur Meraş'a Fransa'dan talip çıktı
Bursaspor'un yükselen değeri Umut Meraş'a Fransa'nın Lille takımının talip olduğu iddia edildi. Lille'in genç futbolcu için yeşil-beyazlı takıma 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.
Bursaspor'un yükselen değeri Umut Meraş'a Fransa'nın Lille takımının talip olduğu iddia edildi. Lille'in genç futbolcu için yeşil-beyazlı takıma 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.
Fransa'nın Lille takımı, Bursaspor'un genç savunmacısı Umut Meraş'ı takibe aldı. Frasnız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği ve Bursaspor yönetimine menajerler aracılığıyla 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüp ise Umut için en az 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fransız ekibinin kadrosunda Bursaspor altyapısında yetişen Mehmet Zeki Çelik de yer alıyor.
- 2.1.2019 15:42
- Güncelleme: 2.1.2019 15:43
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Adım adım Cimbom’a geliyor
Toplam 1
Yorum
drogba Anadolu klüpleri genç yetenekler bulurken 34 yaş nedir yahu.. Ozan gibi adamlar monte edin şu takıma.. Başarıya aç,GS forma kıymeti bilecek
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Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
ms Ya olamazsan ne olacak digerleri bostan korkulugumu baskannnn
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Fikret Orman: Memnun değilim
Toplam 3
Yorum
Misafir Biz de Larin'e 1.7 milyon Euro veren yönetimden memnun değiliz.
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