Umur Meraş'a Fransa'dan talip çıktı
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Umur Meraş'a 'dan talip çıktı

Umur Meraş'a Fransa'dan talip çıktı

'un yükselen değeri Umut Meraş'a 'nın takımının talip olduğu iddia edildi. Lille'in genç futbolcu için yeşil-beyazlı takıma 1.5 milyon 'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

'un yükselen değeri Umut Meraş'a 'nın takımının talip olduğu iddia edildi. Lille'in genç futbolcu için yeşil-beyazlı takıma 1.5 milyon 'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

Fransa'nın Lille takımı, Bursaspor'un genç savunmacısı Umut Meraş'ı takibe aldı. Frasnız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği ve Bursaspor yönetimine menajerler aracılığıyla 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüp ise Umut için en az 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fransız ekibinin kadrosunda Bursaspor altyapısında yetişen Mehmet Zeki Çelik de yer alıyor.

  1. 2.1.2019 15:42
  2. Güncelleme: 2.1.2019 15:43
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