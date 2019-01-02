Bursaspor'un yükselen değeri Umut Meraş'a Fransa'nın Lille takımının talip olduğu iddia edildi. Lille'in genç futbolcu için yeşil-beyazlı takıma 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

Fransa'nın Lille takımı, Bursaspor'un genç savunmacısı Umut Meraş'ı takibe aldı. Frasnız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği ve Bursaspor yönetimine menajerler aracılığıyla 1.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüp ise Umut için en az 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Fransız ekibinin kadrosunda Bursaspor altyapısında yetişen Mehmet Zeki Çelik de yer alıyor.